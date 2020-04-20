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Türkiye

Türkiye'de bulunan 7 İspanyol, THY uçağıyla Barselona'ya hareket etti

Barselona’ya giden THY uçağı, İspanya’da bulunan bazı Türk vatandaşlarını Türkiye’ye getirmek için dönüş seferi yapacak.

İzzet Taşkıran   | 20.04.2020
Türkiye'de bulunan 7 İspanyol, THY uçağıyla Barselona'ya hareket etti Fotoğraf: İsa Terli - Anadolu Ajansı

İstanbul

Türkiye'de bulunan 7 İspanyol, Türk Hava Yolları’nın (THY) tarifeli uçağıyla Barselona’ya hareket etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de dış hat uçuşlarının durdurulmasının ardından yabancı yolcuların ülkelerine tahliye uçuşları sürüyor.

Bu kapsamda sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı’na gelen toplam 7 İspanyol yolcu, güvenlik kontrollerinden geçerek terminale giriş yaptı.

Kontuardaki biletleme işlemlerini tamamlayan yolcular, pasaport kontrollerinden ardından görevliler tarafından uçağa yönlendirildi.

Uçak, İspanya’nın Barselona kentine saat 13.15’te hareket etti.

Barselona’ya giden THY uçağının akşam saatlerinde İspanya’da bulunan bazı Türk vatandaşlarını Türkiye’ye getirmek için dönüş seferi yapacağı öğrenildi.






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