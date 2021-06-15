Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak. Erdoğan ve Aliyev, baş başa görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak, şehir turu yapacak.
(Şuşa)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısı'na katılacak.
(TBMM/13.30)
3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenecek toplantıya iştirak edecek.
(İstanbul/14.00)
4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, partisinin Çamlıhemşi, Pazar ve Hemşin ilçe başkanlıklarını ve belediye başkanlıklarını ziyaret edecek, Hemşin'de esnaf ziyaretinde bulunacak.
(Rize/09.30-16.00)
5- TBMM'den
- HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.
- Genel Kurulda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
- KİT Komisyonunda, Türkiye Emlak ve Katılım Bankası AŞ ile Türkiye İhracat ve Kredi Bankası AŞ'nin hesapları incelenecek.
(TBMM/12.45/10.45/15.00/15.30/16.30)
6- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Brüksel)
7- TÜİK, 2020 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması ile nisan ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
8- AB-ABD Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bir araya gelecek.
(Brüksel)
9- Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan, "60 Yaş Üstü Yaşlıların Yaşlılık Algısı ve Kendi Sorunlarına Bakışı" konulu kamuoyu araştırmasının sonuçlarını, kurumda düzenlenecek basın toplantısıyla açıklayacak.
(Ankara/10.30)
10- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
11- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020 gruplarında ilk maçlar, F Grubu'ndaki Macaristan-Portekiz ve Fransa-Almanya karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
(Budapeşte/19.00/Münih/22.00)
12- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'nda 16 Haziran Çarşamba günü Galler ile oynayacakları maça ilişkin Bakü Olimpiyat Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Milliler karşılaşma öncesi son antrenmanı yapacak.
(Bakü/16.45/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
13- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nden ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek takımın belirleneceği play-off final serisinin 4'üncü maçında Semt77 Yalovaspor, Samsunspor'u konuk edecek.
(Yalova/16.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.