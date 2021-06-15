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Trakya ve İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Trakya ve İstanbul'da bugün gök gürültülü sağanak ve kuvvetli yağış bekleniyor.

Göksel Yıldırım   | 15.06.2021
Trakya ve İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Bugün öğle saatlerinden itibaren başta Avrupa Yakası olmak üzere İstanbul ve Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanağın yarın sabah saatlerine kadar aralıklarla yerel olarak kuvvetli gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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