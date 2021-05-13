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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

13.05.2021
Türkiye ve dünya gündemi

1- Ramazan Bayramı kutlanıyor

- İslam dünyasında yeni tip koronavirüs salgını sürecinde alınan önlemlerle idrak edilen Ramazan Bayramı'na ilişkin kutlama ve gelişmeler izleniyor.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Polis Evi ve İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenecek bayramlaşmalara katılacak, İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ni ziyaret edecek.

(Tekirdağ/13.00/13.30/16.30) 

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Konya İl Başkanlığının bayramlaşma programına katılacak.

(Konya/14.00)

4- İsrail’in Gazze’ye saldırısı ve Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahalesi sonrası yaşanan protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kudüs) 

5- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. 

6- ING Basketbol Süper Ligi'nde çeyrek final serisi başlayacak, Pınar Karşıyaka-Türk Telekom ve Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Tekfen ilk maçları yapılacak.

(İzmir/18.00/İstanbul/20.15)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasından ertelenen Beşiktaş Aygaz-Göztepe maçı yapılacak.

(İstanbul/17.00)

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