Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood, İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'dan kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu Mason Greenwood, İstanbul'a geldi.
Can Öcal
16 Temmuz 2026•Güncelleme: 16 Temmuz 2026
İSTANBUL
Özel uçakla İstanbul Havalimanı'na inen Greenwood ve ailesini sarı-lacivertli kulübün başkan vekili Barış Göktürk, yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer, futbol direktörü Oğuz Çetin ve çok sayıda Fenerbahçeli taraftar karşıladı.
Genel Havacılık Terminali'nden çıkan İngiliz oyuncu, kendisi için havalimanına gelen sarı-lacivertli taraftarları selamlayarak onlarla birlikte tezahürat yaptı.
Greenwood, sonrasında özel araçla havalimanından ayrıldı.