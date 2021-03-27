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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

27.03.2021
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul edecek.

(İstanbul/13.30) 

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İSTON AŞ Hadımköy Fabrikası ve Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası inşaatında inceleme yapacak, Kirazlı - Halkalı Metrosu inşaat alanında düzenlenecek törene katılacak.

(İstanbul/10.00/10.45/12.00)

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çekmeköy Belediyesini ziyaret edecek.

(İstanbul/10.00) 

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İlim Yayma Vakfı 50. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(İstanbul/11.00) 

5- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mehmet Emin Terece Camisi'ndeki Berat Kandili özel programına katılacak.

(Batman/19.00) 

6- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

7- A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya'da Norveç'le karşı karşıya gelecek.

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu maçı La Rosaleda Stadı'nda takip edecek.

(Malaga/20.00)

8- 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne A, E, G ve H Gruplarında yapılacak maçlarla devam edilecek.

9- ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftası, Anadolu Efes-Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji-OGM Ormanspor, TOFAŞ-Empera Halı Gaziantep Basketbol ve Pınar Karşıyaka-Frutti Extra Bursaspor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/20.00/Bursa/15.15/İzmir/17.30) 

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