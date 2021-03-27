Euro
9.55
Dolar
8.10
BIST 100
1,382.15
Altın
1,732.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Atama kararları Resmi Gazete'de

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 27.03.2021
Atama kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim görevinden alındı, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Murat Eskici atandı.

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Mahmut Sütcü getirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunus'ta koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kısmi sokağa çıkma yasağı iki hafta daha uzatıldı
Kovid-19 salgını İtalya'nın nüfusunda devam eden düşüş eğilimini güçlendirdi
Fransa'da son 24 saatte 41 bin 869 Kovid-19 vakası tespit edildi
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 bin 500'den fazla kişi öldü
KKTC'de son 24 saatte 26 Kovid-19 vakası görüldü

Benzer haberler

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

BDDK 12 idari personel alacak

'Otopark Yönetmeliği'ndeki değişiklikle hem trafik azaltılacak hem de vatandaşın otopark ihtiyacı karşılanacak'

Özel hastane personelinin işe giriş ve çıkış işlemlerinde değişiklik

Özel hastane personelinin işe giriş ve çıkış işlemlerinde değişiklik
Her daire için en az 1 otopark zorunluluğu uygulaması yürürlüğe girdi

Her daire için en az 1 otopark zorunluluğu uygulaması yürürlüğe girdi

Sigara filtresi üreten firmaların kayıt altına alınmasına ilişkin esaslar belirlendi

Sigara filtresi üreten firmaların kayıt altına alınmasına ilişkin esaslar belirlendi