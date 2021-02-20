Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
2- Süper Lig'de 26. hafta mücadelesine Kasımpaşa-Fatih Karagümrük, Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor ve Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.30/Denizli/Malatya/16.00/Antalya/19.00)
3- TFF 1. Lig'in 22. hafta mücadelesi Menemenspor-Akhisarspor, Altınordu-Adanaspor, Giresunspor-Ankaraspor ve İstanbulspor-Yılport Samsunspor maçlarıyla sürecek.
(İzmir/13.30/16.00/Giresun/16.00/İstanbul/19.00)
4- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki 5. maçında İsveç'le karşılaşacak. Grubun diğer maçında Hırvatistan-Hollanda mücadelesi yapılacak.
(İstanbul/17.00/20.00)
5- Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun şubat ayı toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.
(İstanbul/13.30)
6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 29. haftasında Galatasaray HDI Sigorta-Çan Gençlik Kalespor, VakıfBank-PTT, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Fenerbahçe Opet, İlbank-Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor maçları yapılacak.
(İstanbul/13.00/13.30/15.30/Ankara/Aydın/14.00)
7- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 14. haftasına 2 maçla devam edilecek; Kadınlar Süper Ligi'nde 15. hafta maçları yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.