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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, video konferansla TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu Aşı ve İlaç Konferansı’na katılıyor. TFF Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye Futbol Federasyonu ile telefon üreticisi "Vivo" arasında düzenlenen sponsorluk sözleşmesi imza törenine video konferansla katılıyor
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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

17.12.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'yi resmi törenle karşılayacak.

- Kazımi ile baş başa ve heyetler arası yapılacak görüşmeler ile anlaşma imza töreninin ardından Erdoğan, ortak basın toplantısına iştirak edecek. 

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi onuruna resmi akşam yemeği verecek. 

(Ankara/14.00/14.15/15.15/16.00/17.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamındaki "Mevlevi Mukabele-i Şerif" programına katılacak.

(Konya/19.00)

3- TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşülmesine devam edilecek. 

(TBMM/11.00) 

4- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferans yöntemiyle TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu Aşı ve İlaç Konferansı'na katılacak.

(Ankara/11.00),

5- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, AA Finans Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

7- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık basın toplantısı düzenleyecek.

(Moskova)

8- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Bayram Camisi’nde dua programına katılacak.

(Ankara/19.40)

9- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 512 sanıklı davaya 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. 

(Ankara/09.30) 

10- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

11- Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanan 5. eleme turu; Gençlerbirliği-Tuzlaspor, İttifak Holding Konyaspor-Altınordu, Fraport TAV Antalyaspor-Beypiliç Boluspor, Demir Grup Sivasspor-Giresunspor, Medipol Başakşehir-Turgutluspor ve Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu maçlarıyla tamamlanacak. 

(Ankara/Konya/13.00/Antalya/15.00/Sivas/17.00/İstanbul/18.45/21.00)

12- Güreşte milli sporcuların da mücadele ettiği Sırbistan'daki Bireysel Dünya Kupası'nda serbest stilde müsabakalara devam edilecek.

(Belgrad/13.00-23.00) 

13- 33. Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası, Mersin Olimpik Cimnastik Salonu’nda büyükler kategorisinde elemelerle başlayacak. 

(Mersin/14.45)

14- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile telefon üreticisi "Vivo" arasında TFF'nin Riva'daki tesislerinde sponsorluk sözleşmesi imzalanacak.

- Çevrim içi düzenlenecek törene TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile milli futbolcuların yanı sıra Çinli firmanın yetkilileri katılacak. 

(İstanbul/11.00)

15- Markalar ve spor dünyasından isimlerin çeşitli oturumlarda bir araya geleceği çevrim içi düzenlenecek "Brand & Sport Summit" etkinliği başlayacak. 

(İstanbul/10.00-17.35)

16- Basketbol THY Avrupa Ligi’nin 15. haftasında Anadolu Efes, İtalya’nın AX Armani Exchange Milan takımını konuk edecek; Fenerbahçe Beko, deplasmanda Litvanya’nın Zalgiris takımıyla karşı karşıya gelecek. 

(İstanbul/20.30/Kaunas/21.00)

17- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda Macaristan'ın Sopron Basket takımıyla karşı karşıya gelecek. 

(Sopron/16.30)

18- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası'nın tek maçlık çeyrek final turunda Sistem9 Yeşilyurt, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Portekiz'in Kairos Ponta Delgada takımıyla karşılaşacak. 

(İstanbul/17.00) 

19- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası'nın tek maçlık çeyrek final turunda Türk Hava Yolları, Fransa'nın Vandoeuvre Nancy takımıyla İspanya'da karşı karşıya gelecek. 

(Las Palmas/20.00) 

20- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Karayolları-Eczacıbaşı VitrA, PTT-Sarıyer Belediyespor maçları yapılacak. 

(Ankara/13.00/15.00)

21- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasından ertelenen Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı oynanacak.

(Ankara/17.30) 


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