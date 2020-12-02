Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/14.30)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muhtarlar Buluşması Toplantısı'nın açılışında konuşacak.
(Kayseri/11.30)
3- TBMM'den
- Genel Kurulda, Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.
(TBMM/14.00)
- KİT Komisyonunda, Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ile Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün hesapları görüşülecek.
(TBMM/11.00/12.30)
4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A - Uydu Haberleşme Verici Antenlerinin Tanıtım Toplantısına katılacak.
(Ankara/10.00)
5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
6- NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı video konferans yöntemiyle yapılacak.
(Brüksel)
7- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.
8- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahındaki eylemlerine ilişkin 132 sanıklı davaya, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
9- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
10- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası E, F, G ve H Gruplarında yapılacak maçlarla tamamlanacak.
- Medipol Başakşehir, H Grubu'nda Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Almanya'nın Leipzig takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.55)
11- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolculardan Yatabare, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü yapacakları Villarreal maçı öncesi Yeni 4 Eylül Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.
(Sivas/15.30)
12- TFF 1. Lig'de 7. haftadan ertelenen Altay-Giresunspor karşılaşması oynanacak.
(İzmir/13.30)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.