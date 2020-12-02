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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

02.12.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.30) 

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muhtarlar Buluşması Toplantısı'nın açılışında konuşacak.

(Kayseri/11.30) 

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/14.00) 

- KİT Komisyonunda, Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ile Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün hesapları görüşülecek.

(TBMM/11.00/12.30)


4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A - Uydu Haberleşme Verici Antenlerinin Tanıtım Toplantısına katılacak.

(Ankara/10.00) 

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)


6- NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı video konferans yöntemiyle yapılacak.

(Brüksel)

7- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

8- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahındaki eylemlerine ilişkin 132 sanıklı davaya, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

9- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)


10- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası E, F, G ve H Gruplarında yapılacak maçlarla tamamlanacak. 

- Medipol Başakşehir, H Grubu'nda Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Almanya'nın Leipzig takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.55)

11- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolculardan Yatabare, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü yapacakları Villarreal maçı öncesi Yeni 4 Eylül Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. 

(Sivas/15.30) 

12- TFF 1. Lig'de 7. haftadan ertelenen Altay-Giresunspor karşılaşması oynanacak.

(İzmir/13.30) 

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