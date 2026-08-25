Netanyahu'nun partisi Likud'un eski sözcüsünün "yalan haber" ürettiği itirafı yeniden gündem oldu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un eski sözcüsü Eli Vered Hazan'ın "yalan haber" ürettiğini itiraf ettiği video yeniden gündem oldu.