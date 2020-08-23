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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

23.08.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'daki Desan Tersanesi'nde düzenlenecek Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'ne katılacak.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop da törene iştirak edecek.

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

3- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrası bölgedeki gelişmeler izleniyor.

4- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.

5- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor. 

6- Giresun'daki sele ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

7- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesince (TMOK) 32'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nı başlatacak.

8- 2019-2020 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Paris Saint-Germain ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek.

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