Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'daki Desan Tersanesi'nde düzenlenecek Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'ne katılacak.
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop da törene iştirak edecek.
2- Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
3- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrası bölgedeki gelişmeler izleniyor.
4- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.
5- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
6- Giresun'daki sele ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
7- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesince (TMOK) 32'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nı başlatacak.
8- 2019-2020 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Paris Saint-Germain ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.