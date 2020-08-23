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Kurum ve Pakdemirli sel felaketinin yaşandığı Giresun'a gidiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ve Tarım ve Ormanı Bakanı Pakdemirli sel felaketinin meydana geldiği Giresun'a gidiyor.

Zehra Aydın Turapoğlu, Sevgi Ceren Gökkoyun   | 23.08.2020
Kurum ve Pakdemirli sel felaketinin yaşandığı Giresun'a gidiyor Fotoğraf: Barış Oral /AA

Ankara

Çevre ve Şehircilik ve Tarım ve Orman Bakanlıklarından yapılan açıklamada, Bakanlar Murat Kurum ve Bekir Pakdemirli'nin şiddetli yağış dolayısıyla sel ve heyelanların yaşandığı bölgelerde incelemede bulunmak üzere Giresun'a hareket ettiği bildirildi.

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