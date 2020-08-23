Kurum ve Pakdemirli sel felaketinin yaşandığı Giresun'a gidiyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ve Tarım ve Ormanı Bakanı Pakdemirli sel felaketinin meydana geldiği Giresun'a gidiyor.
Ankara
Çevre ve Şehircilik ve Tarım ve Orman Bakanlıklarından yapılan açıklamada, Bakanlar Murat Kurum ve Bekir Pakdemirli'nin şiddetli yağış dolayısıyla sel ve heyelanların yaşandığı bölgelerde incelemede bulunmak üzere Giresun'a hareket ettiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.