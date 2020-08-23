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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Devletimiz felaketin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etmiştir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şiddetli yağış dolayısıyla sel ve heyelanların yaşandığı Giresun'da devletin yaraları sarmak için tüm imkanları seferber ettiğini bildirdi.

İsa Toprak   | 23.08.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Devletimiz felaketin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etmiştir

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Giresun'daki sel ve heyelanlara ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı geçmiş olsun mesajında, sel nedeniyle hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet diledi.

Kaybolan vatandaşları arama çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Oktay, "Devletimiz felaketin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etmiştir." ifadesini kullandı.

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