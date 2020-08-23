Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Devletimiz felaketin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etmiştir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şiddetli yağış dolayısıyla sel ve heyelanların yaşandığı Giresun'da devletin yaraları sarmak için tüm imkanları seferber ettiğini bildirdi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Giresun'daki sel ve heyelanlara ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı geçmiş olsun mesajında, sel nedeniyle hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet diledi.
Kaybolan vatandaşları arama çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Oktay, "Devletimiz felaketin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etmiştir." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.