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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Afet Risklerini Anlamak" konulu açılış toplantısında konuşuyor
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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 21.08.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde açıklama yapacak.

- Açıklamanın yapılacağı toplantıya TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katılacak.

(İstanbul/15.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığı Kongre Salonu'nda Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu'nun "Afet Risklerini Anlamak" konulu açılış toplantısına iştirak edecek. 

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ikinci çeyrek Uluslararası Yatırım Pozisyonu verilerini açıklayacak.

4- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi ile ağustos ayı Tüketici Güven Endeksi verilerini duyuracak.

5- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, temmuz ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıklayacak.

6- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

7- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

8- Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasının ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

9- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler izleniyor.

10- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

11- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- 2019-2020 sezonu UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Sevilla ile Inter karşı karşıya gelecek.

13- Voleybolda 2020-2021 CEV Kadınlar ve Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin grup kuraları çekilecek.

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