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Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ’ın doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

İzzet Taşkıran   | 21.08.2020
Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava öngörülüyor.

Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ’ın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin edilen bölgede sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

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