Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjdeyi' bugün açıklayacak
Kamuoyu, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün vereceği müjdeyi bekliyor. Erdoğan, müjdeyi duyurduğu açıklamasında, Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını belirterek, "Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz." demişti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde "Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, cuma günü bir müjde vereceklerini belirtmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü vereceğimiz müjde ile Türkiye'de yeni bir dönem açılacak https://t.co/deTHt5pTe0 pic.twitter.com/e0Op9dFkv6— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) August 19, 2020
Erdoğan, şöyle konuşmuştu:
"Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Tabii açıklarsam bu işin heyecanı, her şeyi kaybolur. Onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum."
Albayrak: Türkiye için bir eksen değişikliği olacak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesine ilişkin, "Türkiye için bir eksen değişikliği, önemli bir süreç olacak. Çok daha güzel günler bizi bekliyor." demişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.