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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjdeyi' bugün açıklayacak

Kamuoyu, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün vereceği müjdeyi bekliyor. Erdoğan, müjdeyi duyurduğu açıklamasında, Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını belirterek, "Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz." demişti.

21.08.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjdeyi' bugün açıklayacak

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde "Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, cuma günü bir müjde vereceklerini belirtmişti.

Erdoğan, şöyle konuşmuştu:

"Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Tabii açıklarsam bu işin heyecanı, her şeyi kaybolur. Onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum."

Albayrak: Türkiye için bir eksen değişikliği olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesine ilişkin, "Türkiye için bir eksen değişikliği, önemli bir süreç olacak. Çok daha güzel günler bizi bekliyor." demişti.

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