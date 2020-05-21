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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

21.05.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak. 

2- TCMB, 1. çeyreğe ilişkin yurt dışı portföy yatırım istatistikleri ile mart ayına ait uluslararası yatırım pozisyonunu duyuracak. 

3- TCMB, mayıs ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak. 

4- TÜİK, 2018 yılına ilişkin taşıt-kilometre istatistikleri ile mart ayına ait tarımsal girdi fiyat endeksi ve aynı aya ilişkin katı yakıtlar verilerini duyuracak. 

5- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalar izleniyor.

6- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. 

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