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İstanbul'da berber ve kuaförler gece 02.30'a kadar mesai yaptı

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının mesai saatlerine yapılan bayram düzenlemesini fırsat bilen İstanbullular gecenin ilerleyen saatlerine kadar dükkanları boş bırakmadı.

Fatih Çağlar Demirbaş   | 21.05.2020
İstanbul'da berber ve kuaförler gece 02.30'a kadar mesai yaptı

İstanbul

Bayram öncesi yığılmanın önüne geçmek için İstanbul'da alınan karar sonrası 02.30'a kadar berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışmalar devam etti.

İstanbul'da 15 yıldır berberlik yapan Kadir Özdemir, "Kapanış saatlerinin 02.30'a alınması hem bizim için, hem de müşterilerimiz için çok güzel oldu. En azından yoğunluğu geniş saatlere yaymış olduk ve müşterilerimiz de daha rahat bir şekilde tıraş oldular." dedi.

Müşterisi Taylan Mercan da uygulamanın çok güzel olduğunu belirterek, "İşten geldim, dinlendim, yemeğimi yedim ve arkadaşımı arayıp randevumu aldım. Benim için de çok uygun bir saat oldu. Çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Karar sonrası berberlerde yoğunluk olmadığını anlatan Mercan, "Bayram öncesi bu uygulama çok güzel olmuş bence. Hem yoğunluğu da kesmiş." ifadesini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından berber, kuaför ve güzellik salonlarının çarşamba ve perşembe günleri gece saat 02.30, 22 Mayıs'ta ise 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebileceklerini bildirmişti.

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