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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

19.05.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'de düzenlenecek törene katılacak.

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle iştirak edeceği, Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Tribün Devreye Alınma Töreni'ne katılacak.

3- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nda "Kovid-19 sırasında ara buluculuk" konulu çevrim içi seminere iştirak edecek.

4- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalar izleniyor.

5- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. 

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