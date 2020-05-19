Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'de düzenlenecek törene katılacak.
2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle iştirak edeceği, Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Tribün Devreye Alınma Töreni'ne katılacak.
3- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nda "Kovid-19 sırasında ara buluculuk" konulu çevrim içi seminere iştirak edecek.
4- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalar izleniyor.
5- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.