Akdeniz'de büyüklükleri 4,1 ila 5,6 olan 6 deprem meydana geldi
Akdeniz'de 4,1 ile 5,6 büyüklükleri arasında 6 ayrı deprem kaydedildi. Depremlerin Muğla'nın Datça ilçesine 269 ile 320 kilometre arasında uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.23'te 4,1, 05.44, 05.48 ve 07.15'te 4,2, 03.02'de 4,4 ve 02.22'de 5,6 büyüklüğünde 6 deprem meydana geldi.
Depremlerin 5,71 ila 39,70 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 269 ile 320 kilometre arasında uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.
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