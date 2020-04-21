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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

21.04.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı Özel Yayını'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. 

2- TÜİK, şubat ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni açıklayacak. 

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, TÜFE'ye endeksli ve 6 ayda bir kupon ödemeli, 3 yıl vadeli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek. 

4- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

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Türkiye ve dünya gündemi