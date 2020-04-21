Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı Özel Yayını'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
2- TÜİK, şubat ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.
3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, TÜFE'ye endeksli ve 6 ayda bir kupon ödemeli, 3 yıl vadeli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.
4- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.