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Türkiye, Koronavirüs

Almanya'dan getirilen Türk vatandaşları Giresun'da yurtta karantinaya alındı

Almanya'dan getirilen Türk vatandaşları, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Giresun'da bir öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Atakan Çıtlak   | 21.04.2020
Almanya'dan getirilen Türk vatandaşları Giresun'da yurtta karantinaya alındı Fotoğraf: Gökhan Gücüklüoğlu /AA

Giresun


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında Almanya'nın Frankfurt şehrinden kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak gece saatlerinde, Ordu-Giresun Havalimanı'na indi.

Almanya'dan getirilen Türk vatandaşları Giresun'da yurtta karantinaya alındı

Almanya'dan getirilen Türk vatandaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Giresun'da Kredi Yurtlar Kurumuna ait Gülpembe Hatun Yurdu'nda karantinaya alındı. ( Atakan Çıtlak - Anadolu Ajansı ) 

Uçaktaki 210 Türk vatandaşı, alınan tedbirlerin altında havalimanında bekletilen otobüslerle Giresun'a getirildi.

Kredi Yurtlar Kurumuna ait Gülpembe Hatun Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlar burada 14 gün gözlem altında tutulacak.

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