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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

20.04.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye İstatistik Kurumu mart ayına ilişkin "Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi" verilerini açıklayacak.

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ramazan ve Sorumluluk Bilinci" temalı 2020 Yılı Ramazan Ayı tanıtım toplantısına katılacak. 

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. 

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