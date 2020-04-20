Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye İstatistik Kurumu mart ayına ilişkin "Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi" verilerini açıklayacak.
2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ramazan ve Sorumluluk Bilinci" temalı 2020 Yılı Ramazan Ayı tanıtım toplantısına katılacak.
3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.