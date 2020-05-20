Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunacak.
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" tanıtım toplantısına ve DEİK Talks programına katılacak.
3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Covid-19 Süreci ve Sonrasında Türkiye'de ve Dünyada Savunma Sanayii" konulu STM Think Tech online paneline iştirak edecek.
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile mart ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.
5- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksi, nisan ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.
6- Libya Hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.
7- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
8- Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği Vakfı, video konferans aracılığıyla toplantı yapacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.