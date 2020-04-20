Euro
7.48
Dolar
6.89
BIST 100
99,179.27
Altın
1,674.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Türkiye'nin kuzey ve doğusunda sağanak bekleniyor

Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde bugün gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Merve Özlem Çakır   | 20.04.2020
Türkiye'nin kuzey ve doğusunda sağanak bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri ve Sivas çevrelerinde, akşam ve gece saatlerinde ise Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın batı ve kuzeybatı, zamanla batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Madagaskar'da geliştirilen bitkisel Kovid-19 ilacı bugün tanıtılacak
Almanya'da 8 Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
İngiltere'de 80 Kıbrıslı Türk Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılması için protesto gösterileri düzenlendi
Latin Amerika'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aştı

Benzer haberler

Türkiye'nin kuzey ve doğusunda sağanak bekleniyor

Türkiye'nin kuzey ve doğusunda sağanak bekleniyor

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Hava sıcaklığı 2-5 derece artacak

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı
Marmara Bölgesi'nin genelinde çarşamba günü kuvvetli yağış bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin genelinde çarşamba günü kuvvetli yağış bekleniyor
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı