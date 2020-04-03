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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

03.04.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. 

- Bakan Koca, toplantının ardından açıklamalarda bulunacak.

2- TBMM Adalet Komisyonunda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.

3- TÜİK, mart ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

4- Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları video konferans aracılığıyla toplantı yapacak.

5- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

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