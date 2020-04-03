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Van'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Van'ın Tuşba ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aykut Karadağ,Mesut Varol   | 03.04.2020
Van'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Ankara/Van

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 08.44'te Van'ın Tuşba ilçesinde 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez üssü Tuşba ilçesi Çolpan Mahallesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildiği belirtildi. 

Açıklamada, depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.

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