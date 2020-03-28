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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 28.03.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- 81 il valiliğinde, koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanmasının takibi amacıyla il idare kurulları ve pandemi kurulları toplanıyor.

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. 


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