Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- 81 il valiliğinde, koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanmasının takibi amacıyla il idare kurulları ve pandemi kurulları toplanıyor.
2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
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