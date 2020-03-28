PKK'lı 8 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
MSB'den, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." açıklaması yapıldı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız tüm hızıyla devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/HJnGRhKN62— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 28, 2020
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla bölücü terör örgütü PKK mensubu 8 terörist tespit edildi.
Söz konusu bölgeye düzenlenen hava harekatıyla teröristler etkisiz hale getirildi.
Operasyonlar devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.