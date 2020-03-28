Euro
7.19
Dolar
6.45
BIST 100
88,322.86
Altın
1,618.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

PKK'lı 8 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

MSB'den, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." açıklaması yapıldı.

Orhan Onur Gemici   | 28.03.2020
PKK'lı 8 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla bölücü terör örgütü PKK mensubu 8 terörist tespit edildi.

Söz konusu bölgeye düzenlenen hava harekatıyla teröristler etkisiz hale getirildi.

Operasyonlar devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den iç hat seferleri duyurusu
Valiliklerde il idare kurulları ve pandemi kurulları toplanacak
YHT, Anahat ve Bölgesel tren seferleri geçici olarak durduruldu
Latin Amerika'da Kovid-19 vaka sayısı 11 bini aştı

Benzer haberler

PKK'lı 8 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

PKK'lı 8 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi