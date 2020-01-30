Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edecek ve Türk Yahudi Cemaati temsilcilerini kabul edecek.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, JW Marriott Otel'deki 5. Anadolu Medya Ödülleri törenine katılacak.
2- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde başlayacak Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nın (EMİTT 2020) açılış törenine katılacak.
4- TBMM Genel Kurulunda, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
5- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlıkta düzenlenecek "Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Çalıştayı"na katılacak.
6- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kamu Denetçiliği Kurumu ile TÜBİTAK TÜSSİDE arasındaki "Süreç İyileştirme Projesi" imza törenine iştirak edecek.
7- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Orman Şurası Eylem Planı'nın tanıtımına katılacak.
8- Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyon Raporu 2020-I Bilgilendirme Toplantısı"nda konuşacak.
9- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
10- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2019 dönemi motorlu kara taşıtları istatistiklerini duyuracak.
11- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan'da temaslarda bulunacak.
12- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsünün ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
13- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.
14- ABD Başkanı Donald Trump'ın, sözde Orta Doğu barış planını açıklamasının ardından gelişmeler takip ediliyor.
15- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.
16- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
17- Beşiktaş Kulübü, futbol takımının yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için Vodafone Park'ta taraftarın önünde imza töreni düzenleyecek.
18- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, Almanya temsilcisi ALBA Berlin ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
19- Voleybolda CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında A Grubu'nda Fenerbahçe HDI Sigorta, İtalya temsilcisi Trentino Itas'ı konuk edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.