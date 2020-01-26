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Elazığ’ın Sürsürü Mahallesindeki kurtarma çalışmaları sürüyor
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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

26.01.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cezayir ziyareti

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’un davetine icabetle gideceği Cezayir’de Şehitler Abidesi'ni ziyaret edecek. 

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanlığı Binası'nda, Cumhurbaşkanı Tebbun ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak. Erdoğan ve Tebbun, iki ülke arasında imzalanacak anlaşmaların ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. 

- Cumhurbaşkanlığı Binası'nda çalışma yemeğine katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Süleyman Şinnin ve Abdulkadir bin Salih’i Sheraton Otel’de kabul edecek ve Türkiye-Cezayir İş Forumu’na iştirak edecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Suriçi Grubu'nun düzenlediği İstanbul Toplantılarına konuşmacı olarak iştirak edecek.

3- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak.

5- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

6- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

7- Berlin Konferansı sonrası Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler takip edilecek.

8- Süper Lig'de 19. haftaya Yukatel Denizlispor-Antalyaspor, Göztepe-Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

9- TFF 1. Lig'de 19. hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Hatayspor-Ekol Göz Menemenspor, Eskişehirspor-Adanaspor, Adana Demirspor-Boluspor karşılaşmalarıyla sürüyor.

10- ING Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta Türk Telekom-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Sigorta, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka müsabakalarıyla tamamlanacak.

11- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 16. haftaya Beşiktaş TRC İnşaat-Bellona Kayseri Basketbol karşılaşmasıyla devam edilecek.

12- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. haftasına Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Atlasglobal Yeşilyurt-Türk Hava Yolları, Karayolları-Galatasaray HDI Sigorta, Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA karşılaşmalarıyla devam edilecek.

13- Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası A Grubu 4. hafta maçında Çekya temsilcisi Banik Most ile deplasmanda karşılaşacak.

14- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 20. hafta müsabakaları tamamlanacak.

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