Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'na katılacak.
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika'da MİKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısı kapsamında Meksika Temsilciler Meclisi Başkanı Laura Angelica Hernandez Rojas ile görüşecek.
- Şentop ve beraberindeki TBMM heyeti, temaslarını tamamlayarak yurda dönecek.
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te CHP Parti Okulu Konuşmaları kapsamında "Atatürk'ü Anlamak" başlıklı sunum yapacak.
4- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İş Kurumu 10. Olağan Genel Kuruluna katılacak.
5- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, basın toplantısı düzenleyecek, Osmangazi Soğanlı kentsel dönüşüm alanlarında, millet bahçesinde ve Tophane'de alan incelemesinde bulunacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek ve Yıldırım ilçesinde Hümahatun konutlarında inceleme yapacak.
6- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış törenine katılacak.
7- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı"na iştirak edecek.
8- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kafkas Üniversitesini ziyaret edecek, "Türkiye'yi Geleceğe Taşımak" konulu konferans ile partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'na katılacak.
9- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığının 2020 bütçesi ve 2018 yılı kesin hesabı ile Ekonomi Bakanlığının 2018 yılı kesin hesabı ele alınacak.
10- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde BORON Yeni Ürünler Lansman Toplantısı'na katılacak.
11- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, FSM Vakıf Üniversitesi tarafından düzenlenen "Ulaşım Politikaları Açısından İstanbul" konulu panele iştirak edecek.
12- TÜİK, finansal yatırım araçlarının ekim ayı reel getiri oranları ile eylül ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.
13- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu tarafından düzenlenecek "Batı Balkanlar Stratejik Diyaloğu Liderler Zirvesi"ne katılacak.
14- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, başkanlığındaki heyetle Mabeyn Köşkü'nde Almanya, Fransa ve İngiltere (E3) heyetleri ile NATO Zirvesi'nde liderler seviyesinde yapılacak 4'lü görüşme öncesinde gerçekleştireceği ön toplantının ardından basın toplantısı düzenleyecek.
15- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.
16- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
17- Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
18- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, Almanya temsilcisi Bayern Münih ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak.