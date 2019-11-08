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Adana'da şafak vakti DEAŞ ve El Kaide operasyonu

Adana'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 10 zanlıdan bir bölümü yakalandı.

Muzaffer Çağlıyaner   | 08.11.2019
Adana'da şafak vakti DEAŞ ve El Kaide operasyonu Fotoğraf: Muzaffer Çağlıyaner/AA

Adana

Edinilen bilgiye göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine üye olduğu ve örgüt içinde çeşitli görevlerde çalıştığı ileri sürülen ve haklarında yakalama kararı çıkarılan, 8'i Suriye uyruklu 10 şüpheliye yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.

Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, zanlılardan bazıları gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise örgütsel döküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınanlar arasında DEAŞ ve El Kaide'de hemşire, istihbaratçı ve hizmet emiri gibi görevlerde bulunduğu, evlerinde örgütsel ders, sohbet ve etkinlik düzenlediği ve örgüt mensupları ile ilişki ve irtibat içerisinde olduğu ileri sürülen zanlıların da yer aldığı bildirildi.

Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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