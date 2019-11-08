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İstanbul'da özel harekat destekli terör operasyonu

İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Emrah Gökmen   | 08.11.2019
İstanbul'da özel harekat destekli terör operasyonu Fotoğraf: Erhan Elaldı/AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde terör operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, çok sayıda terör zanlısı yakalandı.

Bu kapsamda, Bahçelievler Zafer Mahallesi Centilmen Sokak'taki bir binada, Özel Harekat Şubesi ekiplerinin desteğiyle yapılan operasyonda bir kadın şüpheli yakalandı. Zanlının evinde yapılan aramada, terör örgütü PKK'ya ait paçavralar ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Şehirde operasyon düzenlenen diğer adreslerde de çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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