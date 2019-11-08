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HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Yacan'a terörden gözaltı

Van'da haklarında terör soruşturması yürütülen HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ve meclis üyesi Şehsade Kurt, gözaltına alındı.

Necat Hazar   | 08.11.2019
HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Yacan'a terörden gözaltı

Van

Valilikten yapılan açıklamada, İpekyolu ilçesinin HDP’li Belediye Başkanı Yacan ve meclis üyesi Kurt'a yönelik "PKK/KCK terör örgütüne üye olma" ve "Terör örgütü propagandası yapma" suçlamasıyla operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Adı geçen iki şahıs da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyon kapsamında, İpekyolu Belediye Başkanlığı ve makam araçlarında da arama yapılmış, suç unsuru olabilecek materyallere el konulmuştur." ifadesi kullanıldı.



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