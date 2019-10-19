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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 19.10.2019
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi ile Kayseri Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, AK Parti Kayseri İl Teşkilatı ile yemekte bir araya gelecek.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 3. Afrika Müslüman Dini Liderler Zirvesi'ne katılacak, Nuri Pakdil'in Hacı Bayram Veli Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazına iştirak edecek.

3- ABD ile varılan anlaşmanın ardından Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat süreyle ara verilmesine ilişkin gelişmeler ve dünyadaki yansımaları takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Entech Sıfır Atık Forumu" programına katılacak.

5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muhtarlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'e çelenk bırakma programı ile Muhtarlar Konfederasyonu Genel Merkezi Açılış Töreni ve Muhtarlar Günü Yemeğine iştirak edecek.

6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu üyeleri ile toplantıda bir araya gelecek.

7- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde düzenlecek "Madde Bağımlılığı Toplumsal Duyarlılık Bilgilendirme Toplantısı"na katılacak.

8- İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası AB ile varılan yeni Brexit anlaşmasını oylayacak. 

9- İspanya'da Yüksek Mahkemenin bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarının ardından Katalonya bölgesinde gelişmeler takip ediliyor.

10- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.

11- Hayatını kaybeden fikir adamı ve edebiyatçı Nuri Pakdil'in cenazesi, Hacı Bayram Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Taceddin Dergahı'nda defnedilecek.

12- Süper Lig'de 8. haftaya Antalyaspor-Gençlerbirliği, Trabzonspor-Gaziantep FK, Medipol Başakşehir-Göztepe, MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

13- TFF 1. Lig'de 8. hafta Hatayspor-Adana Demirspor, Bursaspor-Cesar Grup Ümraniyespor, Ekol Göz Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakalarıyla sürüyor.


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