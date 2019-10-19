Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi ile Kayseri Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, AK Parti Kayseri İl Teşkilatı ile yemekte bir araya gelecek.
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 3. Afrika Müslüman Dini Liderler Zirvesi'ne katılacak, Nuri Pakdil'in Hacı Bayram Veli Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazına iştirak edecek.
3- ABD ile varılan anlaşmanın ardından Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat süreyle ara verilmesine ilişkin gelişmeler ve dünyadaki yansımaları takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)
4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Entech Sıfır Atık Forumu" programına katılacak.
5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muhtarlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'e çelenk bırakma programı ile Muhtarlar Konfederasyonu Genel Merkezi Açılış Töreni ve Muhtarlar Günü Yemeğine iştirak edecek.
6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu üyeleri ile toplantıda bir araya gelecek.
7- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde düzenlecek "Madde Bağımlılığı Toplumsal Duyarlılık Bilgilendirme Toplantısı"na katılacak.
8- İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası AB ile varılan yeni Brexit anlaşmasını oylayacak.
9- İspanya'da Yüksek Mahkemenin bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarının ardından Katalonya bölgesinde gelişmeler takip ediliyor.
10- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.
11- Hayatını kaybeden fikir adamı ve edebiyatçı Nuri Pakdil'in cenazesi, Hacı Bayram Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Taceddin Dergahı'nda defnedilecek.
12- Süper Lig'de 8. haftaya Antalyaspor-Gençlerbirliği, Trabzonspor-Gaziantep FK, Medipol Başakşehir-Göztepe, MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.
13- TFF 1. Lig'de 8. hafta Hatayspor-Adana Demirspor, Bursaspor-Cesar Grup Ümraniyespor, Ekol Göz Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakalarıyla sürüyor.
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