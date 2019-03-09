Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
ANKARA
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ ve Diyarbakır'da düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Gençlik Buluşması'na katılacak.
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çorlu'da Trakya oda ve borsa başkanlarını kabul edecek, Çorlu Ticaret Sanayi Odası üyeleri ile toplantı yapacak, Ergene ve Ereğli ilçeleri esnaf, dernek ve oda temsilcileriyle bir araya gelecek, Millet Bahçesi kurulacak alanda incelemede bulunacak.
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İlim Yayma Vakfı 48. Olağan Genel Kurulu ve Alparslan Türkeş Caddesi açılış törenine iştirak edecek.
4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dalaman'da sosyal tesis açılışına, Marmaris'te seçim bürosu açılışı ile halkla buluşmaya, Bodrum'da otogar temel atma töreni ve halkla buluşma programlarına katılacak.
5- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bucak mitingi ve AK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt'un proje tanıtım programına katılacak ve esnaflarla buluşacak.
6- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Şehitkamil Belediyesi Sanat Merkezi açılışılışını gerçekleştirecek, Kilis Cumhuriyet Meydanı SKM'yi ziyaret edecek, Gaziantep SKM açılışını yapacak.
7- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunca düzenlenen "İstihdam Seferberliği 2019" programına, Bayrampaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılışına katılacak.
8- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Peynirciler Çarşısı açılışına, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva'nın proje tanıtım toplantısına, İski ve Bazıdi aşiretlerinin barış yemeğine, Kalkınma Ajansı Yatırımları Açılış Töreni ve Sanayicilerle İstişare Toplantısı'na katılacak, gençlerle buluşacak.
9- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret edecek, Millet Bahçesi alanında inceleme yapacak, Dede Korkut Parkı'nda vatandaşlarla bir araya gelecek, Gündoğdu mitingine katılacak, Küçük Sanayi Sitesi esnafı ile toplantı yapacak.
10- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beykoz'da "Karadenizli Derneklerle Kahvaltı" programına katılacak, Paşabahçe Meydanı'nda, Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi Meydanı'nda ve Güngören Aliya İzzetbegoviç Parkı'nda vatandaşlara hitap edecek, Fatih'te Kastamonulu kanaat önderlerinin katılımıyla düzenlenen "Hemşehri Buluşması"na iştirak edecek.
11- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gölbaşı'nın Velihimmetli Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşacak, Oyaca Mahallesi'nde seçim irtibat bürosu açılışına katılacak, Karagedik ve Karaali mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelecek.
12- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ağrı Tutaklılar Derneği ve Ağrı Kuruçeşme Derneği üyeleri ile kahvaltılı toplantı yapacak, İzmir yatırımları ile basın toplantısı gerçekleştirecek, Çandarlı Otoyolu şantiyesinde incelemede bulunacak, Dikili balıkçı barınağı ve çarşı ziyareti yapacak, vatandaşlarla buluşacak.
13- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Antalya Serbest Bölgesi'nde liman sahası ve serbest bölgede incelemede bulunacak, ihracatçı kadın girişimcilerle yemekte bir araya gelecek, TSO'da bölgesel istişare toplantısına katılacak, esnaflarla buluşacak.
14- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, turizm sektör temsilcileriyle toplantı yapacak, Sümela Manastırı ve Ayasofya Müzesinde incelemelerde bulunacak.
15- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitimde Bir Adım Ötesi 2019" zirvesine, PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi temel atma törenine iştirak edecek.
16- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi ve Fuarı'nın tanıtım toplantısına katılacak.
17- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Hendek ve Sapanca ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım programına katılacak, Adapazarı seçim irtibat bürosunun açılışını yapacak, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek.
18- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
19- Spor Toto Süper Lig'de 25. haftaya Trabzonspor-Akhisarspor, MKE Ankaragücü-Bursaspor, Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.
20- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta Afyon Belediyespor-Beşiktaş Sompo Japan, Galatasaray Doğa Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Banvit-TOFAŞ karşılaşmalarıyla başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.