Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet ziyareti için gideceği Almanya'da STK temsilcileriyle bir araya gelecek.

2- Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, İstanbul Airshow 2018 Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı’nın açılışına iştirak edecek.

3- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Meclis Başkanlık Divanı toplantısına katılacak.

4- UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkeyi Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilecek toplantı sonrası açıklayacak.

- Aday ülkeler Türkiye ve Almanya'nın sunumlarının ardından UEFA İcra Kurulu tarafından yapılacak oylamayla turnuvanın ev sahibi duyurulacak.

5- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenecek Tayland Kültür Bakanlığı ile imza törenine katılacak. Ersoy, Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde Tayland Kültür Gecesi etkinliğine iştirak edecek.

6- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde "EDUCCON 2018 Eğitim Konferansı"na katılacak.

7- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

8- CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak.

9- Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, AA Enerji Masası'nın konuğu olacak.

10- TÜİK, temmuz ayı katı yakıtlar istatistikleri ile eylül ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak.

11- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu Görüşmeleri için geldiği New York’ta çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirecek ve toplantılara katılacak.

12- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9. Azerbaycan-Rusya Bölgesel Forumu'na katılacak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek.

13- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

14- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı davası"nın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan ÖKK'yi ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davaya Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 15'i firari 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

- Darbe girişiminin ardından ihraç edilen ve tutuklanan iki eski Anayasa Mahkemesi üyesinin Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılanmalarına devam edilecek.

15- 25. Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında "Orhan Kemal Sineması ve Kayıp Senaryoları" konulu söyleşi düzenlenecek, Sevgi Korteji yürüyüşü yapılacak.

16- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının repertuvarı ve yeni sezon çalışmaları, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek basın toplantısında açıklanacak.

17- Elektroakustik tarzlarıyla öne çıkan Niyaz, Jerome Delapierre ile ortaya koydukları "The Fourth Light Project" ile Zorlu PSM'de sahne alacak.

18- Türkiye çapında sinema öğrencilerinin daha kaliteli filmler yapmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen "Geleceğin Sineması"nın kazananları Salt Galata'da törenle açıklanacak.

19- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valiliği, esnafı, AK Parti İl Başkanlığını, Olimpik Yüzme Havuzu Spor Kompleksi'ni, Şehzadeler Gençlik Merkezi'ni ve Saruhanlı Belediyesini ziyaret edecek.

20- Dünya Judo Şampiyonası Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de karma takımlar müsabakalarıyla sona erecek.

21- Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur 7 maçla tamamlanacak.

- Spor Toto Süper Lig ekibi Antalyaspor, deplasmanda Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Karadeniz Ereğli Belediyespor ile karşılaşacak.