Marmara'da sıcaklık artıyor

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artması bekleniyor.

anasayfa > Türkiye 27.09.2018

Marmara'da sıcaklık artıyor

İSTANBUL 

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor.

Bölge sabah saatlerinde saatlerinde sağanak etkisi altında olacak

Sıcaklığın 3 ila 5 derece artması beklenen bölgede, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu ilçelerinde hafif sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden (50-80 km/sa) esecek rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Muhabir: İzzet Taşlıran


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