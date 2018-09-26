Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yahudi kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü

NEW YORK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Yahudi kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Yahudi kuruluşların temsilcilerini kabul etti.

Görüşmede Erdoğan'a Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç eşlik etti.

Görüşme basına kapalı yapıldı.

Muhabir: Dildar Baykan