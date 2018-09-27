Safkan Arap koşu tayları ihaleyle satılacak

ANKARA
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM), 17 baş safkan erkek Arap koşu tayı ihaleyle satışa sunulacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TİGEM'e bağlı Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünde yetiştirilen 17 baş safkan erkek Arap koşu tayı açık artırma usulüyle satılacak.
Geçici teminat tutarının tay başına 15 bin lira olarak belirlendiği ihale, 9 Ekim'de atçılık tesislerinde yapılacak.
İhale şartnamesine TİGEM'den ve Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden ulaşılabilecek.
Muhabir: Deniz Çiçek Palabıyık