ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

2- Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin sandık kurulu tutanakları ve kararlarına yapılan itirazlar, ilçe seçim kurulları tarafından saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak.



3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Sarıoba Mevsimlik Tarım İşçileri Yerleşkesi Açılış Programı'na katılacak.

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Esenler, Zeytinburnu, Fatih, Eyüp, Sultangazi, Şişli, Kağıthane, Beşiktaş ve Sarıyer ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek.



5- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Şehit Jandarma Er Erdem Ay'ın cenaze törenine iştirak edecek.



6- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Polatlı Ticaret Borsasını ziyaret edecek.



7- TÜİK, haziran ayı ekonomik güven endeksini, nisan ayı inşaat maliyet endeksini ve nisan ayı katı yakıtlar istatistiklerini yayımlayacak.



8- AB Liderler Zirvesi düzenlenecek.



9- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukası altında bulunan bölgelerdeki durum takip ediliyor.



10- FETÖ davaları



- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 kişinin yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.



11- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması G ve H gruplarındaki üçüncü maçlarla tamamlanacak. G Grubu'nda Panama-Tunus, İngiltere-Belçika, H Grubu'nda ise Japonya-Polonya, Senegal-Kolombiya karşı karşıya gelecek.



12- 2018 Akdeniz Oyunları İspanya'nın Tarragona kentinde sürüyor.



13- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki beşinci maçında Ankara Spor Salonu'nda Ukrayna ile karşılaşacak.



14- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Uluslar Ligi 6'lı finallerde B Grubu'ndaki ikinci maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.