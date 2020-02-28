Türkiye Suriye'de rejime ait unsurları gece boyunca vurdu
Türk Silahlı Kuvvetlerince, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonrasında Esed rejimine ait unsurlar gece boyunca vuruldu.
Ankara
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, havadan ve topçu atışlarıyla rejim hedeflerinin vurulma anları insansız hava araçlarıyla görüntülendi.
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Görüntülerde, rejime ait zırhlı araç konvoylarının, hareketli unsurların, karargah ve cephanelik olarak kullanılan merkezlerin vurulma anları yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.