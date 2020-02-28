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Türkiye

Türkiye Suriye'de rejime ait unsurları gece boyunca vurdu

Türk Silahlı Kuvvetlerince, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonrasında Esed rejimine ait unsurlar gece boyunca vuruldu.

Aylin Dal,Ferdi Türkten   | 28.02.2020
Türkiye Suriye'de rejime ait unsurları gece boyunca vurdu

Ankara

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, havadan ve topçu atışlarıyla rejim hedeflerinin vurulma anları insansız hava araçlarıyla görüntülendi.

 

Görüntülerde, rejime ait zırhlı araç konvoylarının, hareketli unsurların, karargah ve cephanelik olarak kullanılan merkezlerin vurulma anları yer aldı.

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