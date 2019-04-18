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Türkiye

Türkiye Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki terör saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz." denildi.

Tevfik Durul   | 18.04.2019
Türkiye Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

Ankara

Türkiye, bugün Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Belucistan eyaletinde silahlı saldırganlar, Karaçi kentiyle Gwadar Limanı arasındaki otoyolda birkaç yolcu otobüsünü durdurduktan sonra 14 kişiyi vurarak öldürmüştü.

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