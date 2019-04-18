Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencileri kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Deak Ferenc Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi öğrencilerini kabul etti.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Deak Ferenc Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi öğrencilerini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlik Buluşması, Türkiye-Macaristan" adlı proje kapsamında Galiçya şehitlerini anmak için Macaristan'a giden Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri ile aynı tema doğrultusunda Macaristan'dan Türkiye'ye gelen Deak Ferenc Lisesi öğrencilerini kabul etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.