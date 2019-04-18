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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencileri kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Deak Ferenc Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi öğrencilerini kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 18.04.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencileri kabul etti

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Deak Ferenc Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi öğrencilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlik Buluşması, Türkiye-Macaristan" adlı proje kapsamında Galiçya şehitlerini anmak için Macaristan'a giden Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri ile aynı tema doğrultusunda Macaristan'dan Türkiye'ye gelen Deak Ferenc Lisesi öğrencilerini kabul etti.

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