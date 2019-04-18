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HDP'nin KHK itirazı reddedildi

Yüksek Seçim Kurulu, kanun hükmünde kararname ile ihraç edilenlere mazbata verilmemesi, mazbataların ikinci en çok oy alan adaya verilmesi yönündeki karara HDP'nin yaptığı itirazı reddetti.

Aylin Sırıklı   | 18.04.2019
HDP'nin KHK itirazı reddedildi

Ankara

Bazı ilçelerde seçimi kazanan adayların KHK ile meslekten ihraç edilmeleri nedeniyle YSK'ye itirazda bulunulmuş, YSK de KHK ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesine karar vermişti. Bu adaylar yerine ikinci en çok oyu alan adaya mazbata verilmesi kararlaştırılmıştı.

HDP, YSK'nin bu kararına itiraz etti. HDP'nin itirazını bugün görüşen YSK, talebi oy çokluğuyla reddetti.


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