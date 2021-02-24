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Türkiye

Türkiye, Nijerya'daki terör saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Borno eyaletinde meydana gelen terör saldırılarını kınadı.

Zuhal Demirci   | 24.02.2021
Türkiye, Nijerya'daki terör saldırılarını kınadı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Borno eyaletinde Boko Haram terör örgütü tarafından dün gerçekleştirilen terör saldırılarında 10 kişinin hayatını kaybetmesi ve çok sayıda kişinin yaralanmasının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Nijerya'nın Borno Eyaleti Valisi Babagana Zulum, dün eyaletin Maiduguri kentinde yaşanan şiddetli patlamalar ve silahlı saldırılarda 10 kişinin öldüğünü, 60 kişinin yaralandığını belirtmişti.

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