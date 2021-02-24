Manisa'da sığırcık kuşlarının gökyüzünde dansı ilgi çekti
Manisa'nın Akhisar ilçesinde gün batımında bir araya gelen sığırcık kuşları, gökyüzündeki danslarıyla görsel şölen sundu.
Manisa
Kent merkezi üzerinde akşam saatlerinde gökyüzünde buluşan binlerce sığırcık kuşunun birbirleriyle uyumlu şekilde uçması görenlerin ilgisini çekti.
Gruplara bölünüp yeniden ahenkle bir araya gelerek, güzel görüntüler oluşturan kuşlar, izleyenlere de keyifli dakikalar yaşattı.
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