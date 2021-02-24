Euro
8.71
Dolar
7.17
BIST 100
1,483.02
Altın
1,797.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Manisa'da sığırcık kuşlarının gökyüzünde dansı ilgi çekti

Manisa'nın Akhisar ilçesinde gün batımında bir araya gelen sığırcık kuşları, gökyüzündeki danslarıyla görsel şölen sundu.

Haluk Satır   | 24.02.2021
Manisa'da sığırcık kuşlarının gökyüzünde dansı ilgi çekti Fotoğraf: Haluk Satır/AA

Manisa

Kent merkezi üzerinde akşam saatlerinde gökyüzünde buluşan binlerce sığırcık kuşunun birbirleriyle uyumlu şekilde uçması görenlerin ilgisini çekti.

Manisa'da sığırcık kuşlarının gökyüzünde dansı ilgi çekti

Gruplara bölünüp yeniden ahenkle bir araya gelerek, güzel görüntüler oluşturan kuşlar, izleyenlere de keyifli dakikalar yaşattı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 72 kişi hayatını kaybetti
ABD Gıda ve İlaç Dairesi: Johnson and Johnson'ın Kovid-19 aşısı güvenli ve etkili
Nijeryalı öğrenciler, sağlık çalışanlarının Kovid-19 hastalarıyla temasını en aza indirmek için robot tasarladı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 502 bin 698'e yükseldi

Benzer haberler

Manisa'da sığırcık kuşlarının gökyüzünde dansı ilgi çekti

Manisa'da sığırcık kuşlarının gökyüzünde dansı ilgi çekti

20 bin kuşa ev sahipliği yapan Marmara Gölü yağışa hasret

Zeytinyağındaki rekolte düşüşüne rağmen hedef 120 milyon dolarlık ihracat