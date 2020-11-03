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Türkiye

Türkiye İzmir için tek yürek

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yurdun farklı kesimlerinden çok sayıda gönüllü bölgeye yardım ulaştırmak için harekete geçti.

Atakan Çıtlak   | 03.11.2020
Türkiye İzmir için tek yürek

Ankara

Giresun Valiliği, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gıda ve battaniye yardımı gönderdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Giresun'dan depremzedeler için gönderilecek insani yardım malzemelerinin, Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinasyonunda toplandığı belirtildi.

Açıklamada, Vali Enver Ünlü'nün talimatıyla belirtilen standartlara uygun şekilde il ve ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla toplanan gıda ve kullanılmamış battaniyeden oluşan yardımların, dün gece İzmir Valiliğine ulaştırılmak üzere yola çıktığı kaydedildi.

Öte yandan Vali Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Giresun'da İzmir'e gönül köprüsü çerçevesinde yardımların yola çıktığını belirterek, "Bizler gücümüzü zor günlerde kenetlenerek kazanan bir milletiz." ifadesini kullandı.

Polatlı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde toplanan yardım malzemeleri, İzmir'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere Ankara Valiliğine gönderildi.

Mersin

Deprem sonrası Mersin'in Mezitli ilçesinin üretici kadınları yardım seferberliği başlattı.

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